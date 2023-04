Les prix des carburants à la baisse ces dernières semaines mais cela ne va pas durer: "On craint une nouvelle hausse"

Ces derniers jours, le prix de l’essence est descendu sous la barre de 1,70€ du litre, et celui du diesel se situe aux alentours d’1,75 €/L. Des tarifs qui redeviennent acceptables, même si on reste bien plus haut qu’en 2020 ou 2021. Le baril de pétrole est en effet passé de 86$ à 72$ dans le courant du mois de mars, soit près de 50$ de moins qu’il y a un an. Cela fait évidemment du bien au portefeuille, mais les tarifs pourraient vite remonter.