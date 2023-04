Les fournisseurs pas à l’abri face à la crise énergétique : 670 millions d’euros d’impayés en un an

Comme nous l’écrivions il y a quelques semaines, les fournisseurs ont dû adapter leur stratégie pour ne pas être dans le rouge. Une des décisions a été de gonfler les acomptes des clients. C’était évidemment une manière de coller aux prix du marché et d’éviter des factures de régularisation démentielles aux clients, mais aussi un moyen de faire rentrer de l’argent rapidement dans les caisses.

De là à nous faire jouer à la banque ? Ce qui est sûr, c’est que beaucoup de Belges ont eu une bonne surprise au moment de leur dernière facture de régularisation. Car les fournisseurs ont été trop prudents et ont trop gonflé les acomptes, mais aussi car les ménages ont réduit leur consommation et que la météo a été clémente cet hiver.

Mais cela n’empêche pas que l’année 2022 a été celle d’une crise jamais vue, avec des factures de régularisation qui ont atteint des sommets. On parle de plusieurs milliers d’euros pour des ménages, et plusieurs dizaines de milliers d’euros pour de petits commerces. Pour pouvoir payer cela, les fournisseurs ont mis en place des plans de paiement. Et la Febeg, la Fédération belge des fournisseurs d’énergie, a collecté des chiffres interpellants. “Avec un an de recul sur son nouvel outil de statistique sociale, la Febeg fait le bilan de la gestion des reports et des étalements de paiements en 2022. Ce nouvel outil – alimenté par les cinq plus grands fournisseurs en Belgique a été élaboré par la Febeg en vue de rapporter trimestriellement auprès des régulateurs par rapport à cette question importante, au premier chef pour les clients concernés, mais aussi pour la solvabilité des fournisseurs. Lors de la crise Covid-19, et au cours de la crise des prix de l’énergie qui lui a succédé, les fournisseurs ont consenti de très nombreux reports et/ou plans d’étalement de paiement, pour différents types de client, ce généralement sans coût financier additionnel. 2022 a connu une augmentation inédite des prix de l’énergie et une volatilité exceptionnelle sur les marchés de gros”, apprend-on.

Les montants totaux cumulés grimpent à 670 millions d’euros

Concrètement, ces plans de paiement représentent des centaines de millions d’euros ! “En 2022, les cinq plus grands fournisseurs de gaz et d’électricité ont ainsi consenti/démarré un total de 730 214 plans d’aménagement de dettes (plans d’étalement ou de report de paiement). Une augmentation de 26 % du nombre de plans d’aménagement de dettes par rapport à 2021, poursuit le rapport de la Febeg. Les montants totaux cumulés de ces deux types de plans grimpent à 670 millions d’euros, soit un impact financier d’un facteur 2,5 fois plus élevé qu’en 2021.”

Au total, ces plans de paiement ont surtout touché les ménages (93 %), qui sont évidemment plus nombreux que les entreprises sur le marché. Mais ce sont les entreprises qui ont remboursé les plus grosses sommes d’argent. “Entre janvier et décembre 2022 le montant moyen des plans de paiement accordés a doublé et même triplé pour la clientèle SOHO. Il faut probablement y voir l’effet des mesures gouvernementales qui visaient prioritairement la préservation des revenus des ménages. Les entreprises ont en revanche bénéficié de globalement moins de soutien et plus tard en cours d’année, tout en devant absorber la hausse des coûts salariaux et de leurs coûts généraux.”

Rien que pour la Wallonie, la moyenne est de 1458 € de dette pour les clients résidentiels, avec des plans de paiement qui sont passés de 4,6 mois en moyenne en 2021 à 6,8 mois l’an dernier.

Mais cet argent arrive-t-il finalement dans les caisses des fournisseurs ? “En moyenne (2022) 75 % des clients concernés respectent parfaitement le plan proposé, ce donc sans qu’une échéance n’ait pas été payée à temps.”

Une bonne nouvelle, même si certains plans sont encore en cours. Car des fournisseurs aux comptes dans le vert, cela garantit une concurrence sur le marché, et donc la possibilité de prix plus bas pour les consommateurs.