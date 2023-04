Vous n’avez pas encore reçu le forfait de base énergie ? Voici la marche à suivre

La semaine dernière, nous écrivions que les fournisseurs avaient jusqu’au 18 avril pour payer les 588€ de prime. Passé cette date, il faudra en effet se montrer proactif pour faire valoir ses droits, si vous ne faites partie des listes émises par le SPF Économie aux fournisseurs.

L’organe fédéral responsable de l’émission de ces listes nous a donné plus d’informations sur l’avancée des différents dossiers. Premier élément, le versement des primes en une seule fois est conforme à la loi émise suite à la décision du gouvernement. Si cela n’a pas toujours été clair et que ces primes étaient présentées mensuellement, le versement est bien en deux phases : un paiement pour novembre et décembre (4 650 000 primes versées automatiquement), un autre pour janvier, février et mars (4 847 000 primes payées automatiquement).

La demande doit venir du consommateur

En ce qui concerne le “report” du 1er avril au 18 avril pour la seconde phase du forfait de base, le SPF Économie précise que “la phase automatique pour le forfait de base #2 (janvier-mars) autorise un paiement jusqu’au 1er avril, sauf pour les compteurs à budget et dans le cas où la prime dépasse le montant des factures, alors le délai est le 18 avril. Il ne s’agit pas d’un report de date”, précise Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. “La loi prévoit bien que si les personnes qui pensent avoir droit au forfait de base #2 ne sont pas détectées automatiquement elles doivent introduire une demande à partir du 23 (ou 24) avril.”

Au total, ce sont donc des milliers de personnes qui vont devoir se montrer proactives si elles veulent prétendre à une aide dont elles ont besoin et pour laquelle elles sont éligibles. “Pour les 10 % de personnes non détectées automatiquement la loi prévoit en effet une phase manuelle, sur base des demandes des citoyens : il ne s’agit pas d’une réclamation, mais d’une demande comme le prévoit la loi. Pas de demande, pas de dossier, pas de paiement potentiel, indique Etienne Mignolet. Les demandes seront examinées aussi vite que possible pour évaluer l’éligibilité des demandeurs.”

Et pour contacter le SPF Économie, il va falloir se montrer patient. Plusieurs témoignages nous indiquent qu’il faut souvent près d’une heure pour tomber sur un collaborateur du call-center. “Oui, nos agents (call center et gestionnaires de dossiers) sont débordés compte tenu du nombre de demandes de primes reçues (plus d’un million toutes primes confondues). Les demandes sont traitées dans l’ordre de leur arrivée”, détaille encore le porte-parole du SPF.

Enfin, nous avons obtenu des indications sur les copropriétés. Un cas particulier pour lequel de nombreux consommateurs n’ont encore perçu aucune aide. “Les occupants de copropriétés et autres installations collectives doivent introduire une demande pour espérer obtenir la prime car dans leur cas il n’y a pas de 'traitement automatique'. Les demandes de primes pour le forfait #1 (novembre-décembre) sont traitées actuellement. Celles pour le forfait #2 le seront plus tard, comme prévu par la loi, sur la base des demandes qui sont à introduire du 24 avril au 31 juillet.”

En résumé, ceux qui n’ont encore rien reçu vont devoir s’armer de patience et se bouger pour obtenir une aide financière.