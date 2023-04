La Russie reste loin devant le Qatar et les Etats-Unis dans les livraisons de gaz qui arrivent à Zeebruges

Mais l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a rendu ce business très controversé. Fluxys, le propriétaire du terminal de Zeebruges, est régulièrement interpellé à propos de ses liens avec le GNL russe.

Rappelons, à ce propos, que le gaz russe n’est pas visé par des sanctions européennes. Actuellement, seul le pétrole russe, transporté par bateaux, est soumis à un embargo européen. Les produits pétroliers russes (diesel, essence) sont aussi soumis à un embargo européen.

La Russie domine le GNL à Zeebruges

Les derniers chiffres, publiés par le SPF Économie, montrent que le gaz russe garde une place prépondérante dans l’activité GNL du terminal de Zeebruges.

Ainsi, au cours des mois de janvier et février 2023, le GNL arrivé à Zeebruges provenait à 59 % de Russie, 34 % du Qatar et… 7 % des États-Unis. Le SPF Économie précise qu’une “part importante du GNL russe” est destinée au transbordement. “Il repart donc immédiatement par bateaux vers d’autres destinations”, explique le SPF Économie.

Par ailleurs, si le gaz russe a gagné en importance à Zeebruges par rapport au début d’année 2022, il avait déjà occupé une place plus importante avant la guerre en Ukraine.

Gros contrat

Pour rappel, Fluxys a signé un important contrat avec Yamal Trade, une filiale à 100 % de l’entreprise Yamal LNG. Cette dernière exploite du gaz naturel dans le nord de la péninsule de Yamal (Russie). Le gaz est liquéfié sur place, avant d’être exporté par méthanier.

En été, les méthaniers ont le choix entre deux routes pour accéder aux marchés asiatiques : “ouest” et “est”. Mais, en hiver, seule la route “ouest” est accessible. C’est ici qu’intervient le terminal de Zeebruges.

En effet, Fluxys a construit une infrastructure spécialement dédiée à la réception de méthaniers russes brise-glace, en provenance de la péninsule de Yamal. En hiver, ces derniers déchargent leur cargaison à Zeebruges, avant que celle-ci ne soit rechargée sur un méthanier conventionnel. C’est la fameuse activité de transbordement évoquée par le SPF Économie.

Une place centrale

Selon des données fournies par l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, la Russie a utilisé trois terminaux pour réaliser ses opérations de transbordement en 2022 : Zeebruges, Montoir-de-Bretagne et Murmansk (Russie). Or, selon l’IEEFA, 55 % de ces opérations ont eu lieu à Zeebruges en 2022.

Précisons que la majorité du GNL russe est exporté sans opération de transbordement. En effet, en dehors de la période hivernale, le GNL peut quitter Yamal sans utiliser de brise-glace. Ce GNL ne doit donc pas être transbordé sur un méthanier conventionnel.

Le rôle de Zeebruges dans l’exportation du GNL russe est cependant important. Sur le volume total de GNL russe exporté en 2022, plus de 9 % sont passés par le terminal belge (selon les données fournies par l’IEEFA). Si on se limite au GNL russe exporté depuis Yamal, quasiment 15 % sont passés par Zeebruges.

Les routes du GNL russe passent par Zeebruges ©IPM Graphics

Le GNL ne compense pas les gazoducs

Par ailleurs, si Zeebruges est une plaque tournante du GNL russe, les volumes de gaz en jeu doivent être nuancés. Les chiffres fournis par l’IEEFA montrent que la hausse des exportations russes de GNL est loin de compenser la perte des volumes auparavant exportés en Europe par gazoducs.

Selon S&P, la Russie a exporté 140 milliards de m³ de gaz (par gazoducs) vers l’Europe en 2021. Toujours selon S&P, ce volume pourrait chuter à 27 milliards de m³ en 2023. Par rapport à 2021, la Russie pourrait donc perdre 113 milliards de m³ d’exportation (par gazoducs) vers l’Europe.

Or, entre 2021 et 2022, Moscou n’a augmenté ses exportations de GNL “que” de 4 milliards de m³, selon l’IEEFA. La Russie a donc compensé, via la hausse de son marché GNL, environ 4 % des volumes auparavant exportés vers l’Europe via des gazoducs.

Néanmoins, du point de vue du terminal de Zeebruges, le GNL russe reste très important.

La part du GNL russe augmente à Zeebruges

Selon les données fournies par le SPF Économie, 59 % du GNL arrivé par méthaniers à Zeebruges en janvier et février 2023 provenait de Russie, contre 34 % du Qatar et 7 % des États-Unis. Ces chiffres, qui comprennent le transbordement, sont en augmentation par rapport à 2022.

En effet, toujours selon le SPF Économie, 44 % du GNL arrivé à Zeebruges en 2022 provenait de Russie. Et, sur la période de janvier-février 2022, la Russie est montée à 46 %.

Si les chiffres de 2023 sont en augmentation par rapport à 2022, la Russie a déjà occupé une part plus importante du business du terminal de Zeebruges. En 2021, avant la guerre en Ukraine donc, 65 % du GNL arrivé à Zeebruges est venu de Russie (transbordements inclus). En outre, sur la période de janvier-février 2021, tout le GNL arrivant à Zeebruges par méthaniers est venu de Russie.

TotalEnergies toujours impliqué

Yamal LNG est la coentreprise qui détient Yamal Trade, la filiale à 100 % qui a signé un contrat à long terme avec le terminal de Zeebruges.

Yamal LNG a pour actionnaires le Russe Novatek (50,1 %), le Français TotalEnergies (20 %), le pétrolier chinois CNPC et le fonds chinois Silk Road Fund (9,9 %). Le champ gazier exploité par Yamal LNG est situé à proximité de la ville côtière de Sabetta. Yamal LNG revendique des réserves de 926 milliards de m³ pour son champ.