Primes pour le gaz et l’électricité : échéance importante ce lundi 24 avril, mais ça coince encore pour les habitants des copropriétés !

Parmi les Belges qui ont droit à cette prime mais doivent impérativement en faire la demande, il y a les habitants de copropriété dont l’installation de chauffage est collective. Et, pour ces quelque 156 000 ménages, l’introduction de la demande passe par un formulaire particulièrement complexe nécessitant, entre autres, que le syndic/propriétaire introduise une partie des données, transmette des factures de septembre et décembre, et rédige une déclaration sur l’honneur.

L’occupant du logement doit quant à lui introduire un formulaire sur le site du SPF Économie et transmettre les preuves précitées. L’introduction des dossiers a été ouverte le 24 janvier dernier et, trois mois plus tard, les remboursements tardent toujours à tomber. Pire, certains s’arrachent les cheveux devant la complexité et le manque de fiabilité du système. Ainsi, Frédéric, habitant d’Ixelles, a introduit sa demande le 24 janvier dernier. Ce lundi, tout heureux de pouvoir introduire enfin sa demande pour le forfait 2 (janvier, février, mars), il se rend sur le site du SPF Économie. “Là, j’ai d’abord voulu vérifier l’état d’avancement de ma demande pour les mois de novembre et décembre. À ma grande surprise, le site mentionne que…. je n’ai pas introduit de demande. J’ai donc voulu réintroduire la demande en mentionnant le numéro BCE de la copropriété et, deuxième surprise… là non plus le SPF Économie ne trouve pas trace de l’introduction des données par le propriétaire. Or, lui comme moi, avons bien reçu un mail du SPF Économie accusant réception de notre dossier.”

Au total, ce sont 675 € de primes que Frédéric attend toujours, alors qu’il a continué à payer ses factures tous les mois, sans avoir reçu la moindre aide. “Je trouve d’ailleurs que c’est incroyable qu’on doive attendre autant de temps pour pouvoir introduire notre demande. Pour les mois de novembre et décembre, alors que tout était automatisé pour les compteurs individuels, nous avons dû attendre le 24 janvier pour introduire notre demande. Pourquoi ne pas prendre aussi en compte notre demande pour l’ensemble des mois couverts par les forfaits 1 et 2. Nous avons donc dû patienter jusqu’au 24 avril pour prétendre aux primes de janvier, février et mars. Le tout en réintroduisant un deuxième dossier avec les mêmes données. On dirait que tout est fait pour ne pas payer les primes…”