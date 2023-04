Le prix du mazout au plus bas depuis un an, faut-il remplir sa cuve ou patienter encore ? Un expert répond à la question

Il faut dire qu’en six mois, les prix du mazout ont connu une décroissance qui ferait rougir de honte les routes les plus pentues du Tour de France. Alors que le mazout s’affichait à 1,5558 € du litre pour les citernes de moins de 2.000 litres à la mi-octobre, il se monnaie désormais à 0,8865 € du litre, après un très bref passage, samedi, à 0,8836 € du litre, selon le comparateur de prix Mazout.com. Soit une diminution du prix du mazout de 43 % ! Les prix sont désormais moins élevés qu’avant le début du conflit en Ukraine.

Le prix du mazout de chauffage est revenu à son niveau d'avant la crise en Ukraine. ©Carbu.com

Pourtant, une décision de l’Opep + – réunissant tous les pays membres de l’Opep et la Russie – laissait craindre une envolée des prix. Son application il y a trois semaines avait bien fait remonter le cours du baril de brent à 85 $ mais il est désormais redescendu aux alentours des 80$. “L’Opep + avait décidé de faire des coupes sombres dans sa production de barils (NDLR : une nouvelle diminution de la production d’1,16 million de barils par jour), explique Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). Mais les produits pétroliers ne servent pas qu’à permettre aux particuliers de rouler ou de se chauffer : ils servent aussi pour l’industrie. Or, la reprise économique n’est pas aussi flamboyante qu’on aurait pu l’imaginer. Résultat : la demande en produits pétroliers est relativement stable, voire faible. Et malgré la diminution de la production de pétrole brut, le marché de l’offre et la demande est en déséquilibre. Il y a plus d’offre que de demande, ce qui contribue à faire baisser les coûts.”

À cela s’ajoute un euro qui se renforce par rapport au dollar. “Or, toutes les transactions concernant le pétrole se font en dollars. Un euro fort, c’est donc tout bénéfice pour les pays de la zone euro.”

L'euro s'est renforcé par rapport à la fin septembre. Tout bon pour nos importations de pétrole. ©Boursorama.com

Un baril à 80 $ vaut donc 72,6 € aujourd’hui (le cours est à 1€ pour 1,1 $) contre 84 € début novembre (le cours était à un niveau historiquement bas avec 1€ pour 0,97$).

Reste à savoir l’attitude à adopter. “Si on a besoin de mazout urgemment, il faut remplir car les prix sont acceptables, conseille Olivier Neirynck. Pour les autres, tout en restant prudents car on n’est pas à l’abri d’événements géopolitiques qui pourraient venir mettre leur grain de sable dans ce mécanisme de baisse des prix, il semble que l’on puisse attendre et qu’on pourrait continuer à avoir de belles surprises dans la matière prochainement. Il ne sert donc à rien de se précipiter. D’autant plus que les beaux jours sont devant nous et qu’ils sont synonymes de baisse de la demande.”

Selon Olivier Neirynck, il faudra toutefois ne pas attendre trop longtemps. “Les Belges ont tendance à attendre la rentrée des classes avant de remplir leur citerne. Mais il ne faut pas attendre les premières gelées pour y penser car on risque de se heurter à une forte demande avec des prix qui augmentent et des délais de livraison qui se rallongent. A priori, le mois d’août reste le meilleur moment pour remplir sa cuve pour l’hiver.”