Mauvaise nouvelle : des mois d’attente pour les primes énergies qui n’ont pas encore été versées

Pour rappel, deux forfaits de base peuvent être réclamés. Le premier couvre les mois de novembre et décembre 2022. Les Belges qui ne l’avaient toujours pas perçu en janvier dernier peuvent en introduire la demande via le site du SPF Économie jusqu’au 30 avril prochain. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être introduite.

La demande concernant le deuxième forfait (janvier, février et mars 2023) peut être introduite par le même biais dès à présent et jusqu’au 31 juillet prochain.

Thibaut s’est donc exécuté, une première fois en janvier dernier, “et je n’ai toujours rien reçu. Je ne sais même pas où en est l’état de ma demande puisqu’elle n’apparaît même pas sur le site. Je me suis adressé au SPF Économie pour m’assurer que tout était en ordre et que le paiement allait être effectué. On m’a dit que comme j’avais reçu un mail accusant réception de ma demande, cela suivait son cours. À l’époque, cet accusé de réception spécifiait que le traitement de la demande pouvait prendre jusqu’à deux mois. Je m’attendais donc à toucher 270 € (NdlR : soit 135 € de prime par mois) fin mars ou début avril, mais ce n’est visiblement pas pour demain.”

En introduisant sa demande pour le deuxième forfait, couvrant trois mois et un total de 405 €, Thibaut a failli tomber de sa chaise. “Deux jours plus tard, j’ai à nouveau reçu un accusé de réception par mail. Mais cette fois, le SPF Économie se réserve bien de fixer un délai pour le traitement de la demande et précise : “Nous vous tiendrons au courant de la suite qui sera donnée à votre demande. Ce traitement peut prendre plusieurs mois et nous vous demandons un peu de patience. Au cas où nous aurions besoin d’informations supplémentaires, nous reviendrons vers vous. Nous comparons les informations que vous avez fournies avec les données du registre national et celles que nous a transmis le titulaire du contrat de gaz de votre immeuble. Si ces données correspondent, le Trésor public (SPF Finances) sera informé de votre droit au forfait de base et qu’il peut procéder à son paiement. Si vous n’êtes pas reconnu comme ayant droit au forfait de base et que les vérifications manuelles aboutissent à la même conclusion, nous vous en informerons et votre dossier sera clôturé.” Je n’ai donc plus qu’à attendre… peut-être jusqu’à l’hiver prochain”, conclut Thibaut.