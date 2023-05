Panneaux solaires: c’est la douche froide, les délais d’attente dépassent un an !

Il faut dire que la crise énergétique a fait des heureux dans ce secteur. Les Belges qui ont un peu d’argent à investir n’hésitent plus à demander des devis pour une installation, d’autant plus qu’il sera vite rentabilisé vu les économies financières qui ne sont plus à démontrer.

Et ce n’est pas la baisse constante des prix du gaz et de l’électricité sur les marchés ces derniers mois qui fait baisser la demande. “L’année dernière, la crise du gaz et de l’électricité a provoqué une flambée des montants des factures d’énergie. Les consommateurs belges se sont alors tournés vers l’énergie solaire. Bien que le marché de l’énergie se soit calmé depuis septembre 2022 – après une flambée des prix de 0,93 € par Kwh – et qu’il soit resté stable à 0,40 € par Kwh depuis février (selon les chiffres de la Vreg, l’autorité indépendante du marché flamand de l’énergie), la demande de panneaux solaires en Belgique ne faiblit pas. Les délais d’attente ont encore augmenté pour atteindre une durée moyenne d’un an”, apprend-on via les données de marché dont dispose Otovo, une entreprise spécialisée dans l’installation de panneaux solaires.

”Il y a assez de panneaux solaires mais il n’y a personne pour les installer, observe Cédric Sever, Country Manager d’Otovo. La raison principale des listes d’attente est le manque de temps des installateurs qui, en plus de l’installation des panneaux solaires, s’occupent également de la vente et du marketing, des rencontres introductives, de l’élaboration des plans, etc.”

Aussi, le potentiel du marché belge est très important. “En Belgique, la capacité installée en Belgique est de 599 watts par habitant, ce qui la classe à la cinquième place mondiale en nombre de panneaux solaires par habitant, selon les chiffres de SolarPower Europe, l’organisation européenne du secteur. Au total, 120 000 installations de panneaux solaires ont été réalisées en Belgique l’année dernière. D'ici 2025, le potentiel annuel pourrait s’élever à 180 000 installations totales en un an pour l’ensemble du marché belge. Mais cela n’est possible que si les installateurs peuvent répondre à la fois à l’offre et à la demande. En outre, les consommateurs pourraient être découragés par les longs délais d’attente, même si les panneaux solaires restent un investissement intéressant, tant pour le portefeuille que pour l’environnement”, complète Otovo.