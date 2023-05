Tarifs prosumer, nouveaux contrats, compteurs intelligents : ce qu’il faut savoir sur les panneaux solaires

Une méthode qui fait grincer des dents mais qui est tout à fait légale, tant que le fournisseur ne l’impose pas du jour au lendemain. Cela peut donc entrer en ligne de compte dans un nouveau contrat signé par le consommateur. On pense aussi à l’introduction des compteurs intelligents pour remplacer ceux qui tournent à l’envers. Là encore, l’idée est de mieux cibler la consommation réelle des ménages concernés, en plus de ce qu’ils rejettent dans le réseau. Plus que jamais, ajouter une batterie à son installation devient intéressant et permet de rejeter le moins possible d’électricité dans le réseau.