Enfin le bout du tunnel : avec le prix du gaz sur les marchés sous les 40 euros depuis deux semaines, “on peut dire que la crise est terminée”

Pour Damien Ernst, expert en énergie et professeur à l’Université de Liège, on peut souffler un bon coup, même si la situation reste tendue au niveau géopolitique. “On peut dire que la crise est terminée pour le moment, oui, affirme-t-il. Mais, attention, il y a toujours des risques que les prix remontent. Quand on se penche sur les prévisions pour le début de l’hiver, on voit que les prix annoncés tournent autour de 50 à 60 euros du mégawattheure. Cela ne veut pas dire qu’on y sera nécessairement, mais que la tension reste de mise sur les marchés en vue des mois d’hiver.”

Les prix pourraient donc remonter dans quelques mois, et la situation sur le front ukrainien restera importante à suivre. “Ce qu’on redoute le plus pour le marché du gaz, ce sont les attaques sur les infrastructures énergétiques russes. Il y en a déjà eu sur des raffineries de moindre envergure. Si cela s’intensifie, cela pourrait limiter les exportations de gaz russe – qui sont encore conséquentes – et faire augmenter à la fois le prix du gaz, mais aussi du pétrole.”

Selon lui, le risque est bien réel. “Cela a déjà eu lieu avec Nord Stream 1 et 2 en août 2022, rappelle-t-il. On est donc dans l’ordre du réel et pas seulement des supputations. Mais je ne suis pas devin non plus, je ne sais pas ce qui va se passer non plus. Il faut donc tenir tout cela à l’œil, mais les choses se présentent plutôt bien sur les marchés depuis de longues semaines désormais. C’est le politique qui décidera de la suite…”

Le pétrole lui aussi à la baisse

Et en plus de la baisse du prix du gaz – qui influence en grande partie les prix de l’électricité – on peut noter également une phase baissière sur le marché du pétrole. Le prix du baril est passé de près de 90 euros mi-avril à un peu plus de 70 euros la semaine dernière. “On peut parler d’un gros crash, lance Damien Ernst. Le baril a fortement baissé en quelques jours, malgré des décisions prises par l’Opep pour faire monter les prix. Les nouvelles sont donc bonnes pour les consommateurs.”

De bonnes nouvelles, certes, mais quid de la pratique ? L’expert nous livre quelques conseils. “On peut revenir à des contrats fixes, cela redevient intéressant. C’est un peu plus cher que les contrats variables, mais on peut s’assurer une sécurité pour au moins un an. En plus, on peut en sortir facilement si les prix devaient encore fortement baisser. En fait, vous risquez de payer plus cher durant l’été en prenant un contrat fixe maintenant, mais de faire des économies en hiver, si on suit les prévisions actuelles des marchés.”