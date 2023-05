Le gaz naturel moins cher en Belgique que dans les pays voisins

Les ménages belges paient le gaz naturel moins cher que dans les pays voisins tandis que l'électricité est également moins onéreuse en Belgique, à l'exception de la France, rapporte lundi une étude des régulateurs Creg, Cwape, Brugel et Vreg. Les mesures gouvernementales comme la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz à 6%, d'abord temporaire et ensuite permanente, ont réduit la facture.