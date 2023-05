Le journal s'est associé avec l'organisation néerlandaise Follow The Money et le média norvégien NRK pour dresser une cartographie du "cimetière dans la Mer de Nord".

Il ressort de cette enquête que près d'une plateforme de gaz ou de pétrole dans la Mer du Nord sur dix n'est plus en opération. Il est question que des centaines de ces infrastructures ne soit plus utilisées dans les prochaines années. En outre, 20% de tous les pipelines qui sont construits ne sont plus d'usage, de même que 85% des puits. Ces installations appartiennent à de grandes entreprises comme BP, Shell, Equinor et TotalEnergies.

Pourtant, il existe une obligation internationale pour que ces plateformes à l'abandon soient démantelées. Mais il s'agit souvent de projets si onéreux et complexes que les propriétaires bénéficient de dérogations par les pays concernés. Le coût est estimé à 30 milliards d'euros entre 2020 et 2030, tant pour les entreprises que les pays où les installations demeurent en mer.