Le prix du gaz bondit de 20% en un jour

Le marché s'est donc apaisé ces dernières semaines, mais les regards se tournent désormais vers le prochain hiver. Le gaz russe, transporté par pipelines, ne viendra plus directement inonder l'Europe et l'offre va donc se resserrer. Les analystes craignent également l'émergence de l'Asie comme cliente potentielle de gaz naturel liquéfié (GNL). D'après des données de Bloomberg, il est en ce moment plus rentable pour les navires américains d'acheminer leur GNL en Asie, si l'on tient compte des prix du marché jusqu'en septembre.