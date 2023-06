Brico vous offre votre certification PEB à 250€: voici comment procéder

À lire aussi

Quoi qu’il en soit, passer par une certification PEB reste un geste intéressant pour avoir une idée précise des performances de son bien. Brico a bien compris qu’il y avait un créneau à prendre et a donc décidé de s’associer à la société A.C.A qui réalise des certifications PEB. L’offre est simple : la visite d’un expert vous coûtera 250 € mais vous recevrez un bon d’achat de la même valeur chez Brico. Les clients peuvent s’inscrire via la plateforme www.energie.brico.be pour demander leur analyse CPE à A.C.A. “En outre, Brico leur offre également un guide d’économie d’énergie après que le certificat soit rendu, pouvant servir de guide lors du choix de matériaux durables. Via la nouvelle plateforme énergétique de Brico, les clients peuvent rapidement et facilement demander une telle analyse à son partenaire A.C.A. Une fois l’analyse de l’habitation effectuée, le certificat est délivré au client par e-mail, accompagné d’un bon de réduction de 250 euros. Ce bon est utilisable dans tous les magasins Brico et est valable sur l’ensemble de la gamme Brico et BricoPlanit, avec un montant minimum d’achat de 750 euros”, précise-t-on du côté de chez Brico.

Brico a également lancé un guide de conseils pour faire des économies d’énergie sur base de ces recommandations. “Le changement climatique et la crise énergétique sont dans toutes les têtes, ce que nous remarquons d’ailleurs chez nos clients. Nous estimons donc qu’il est important de les informer correctement sur toutes les options durables s’offrant à eux pour leurs maisons. Les matériaux de bricolage jouent évidemment un rôle clé à cet égard. Avec ce bon de réduction pour nos magasins et les conseils qui l’accompagnent, nous voulons donner un coup de pouce aux clients et les aider autant que possible à choisir les bons produits pour leurs projets de bricolage”, explique Rudi Schautteet, HR Director chez Brico.