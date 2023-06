Les prix du gaz jouent au yo-yo: "La crise est finie mais a laissé des traces, on risque de rester dans cette situation jusqu'en 2026"

Alors, faut-il s’en inquiéter ? Tentative de réponse avec Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège. “On avait atteint un plancher, et là on semble se stabiliser autour de 30 à 40 euros du mégawattheure. Les prix sont donc environ deux fois plus élevés qu’avant la crise – c’est tout de même 900 € en plus par an pour un ménage à la consommation moyenne – mais on observe surtout que quand les prix baissent, la demande industrielle augmente. C’est cela qui a fait augmenter les prix ces derniers jours, car l’Europe n’a pas encore la capacité d’absorber une demande forte.”

Une situation qui ne devrait pas s’arranger tout de suite. “Je crains qu’on reste dans ce genre de situation jusqu’en 2026, avec des projets qui doivent aboutir d’ici-là. Il y aura encore des fluctuations, regrette-t-il. En résumé, on est encore loin d’un retour à la normale. La crise est finie, en quelque sorte, mais elle a laissé des traces.”

Que faire alors pour tenter de se protéger ? C’est le moment de passer au fixe ? Il faudra être attentif aux marchés européens dans les prochains jours. Si une nouvelle hausse est enregistrée d’ici la fin du mois, elle influencera les tarifs du mois de juin, qu’ils soient fixes ou variables. Par contre, une nouvelle chute des prix vous permettra d’attendre les tarifs du mois de juillet pour signer un contrat plus intéressant.