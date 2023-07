Prix des factures d’énergie : est-ce le moment de reprendre un contrat fixe ? On vous répond

Mais les semaines ont passé et deux éléments sont à prendre en compte. Premièrement, le marché a connu quelques soubresauts, avec une nouvelle hausse des prix. On est ainsi passé de 24,637€ du mégawattheure sur les marchés le 1er juin, à 41,450€ le 15 juin, pour retomber à 37,103€ le 30 juin. La tendance baissière semble donc terminée, et le marché se stabilise autour de 35 à 40€ du mégawattheure. “On avait atteint un plancher, et là on semble se stabiliser autour de 30 à 40 euros du mégawattheure. Les prix sont donc environ deux fois plus élevés qu’avant la crise – c’est tout de même 900 € en plus par an pour un ménage à la consommation moyenne – mais on observe surtout que quand les prix baissent, la demande industrielle augmente. C’est cela qui a fait augmenter les prix ces derniers jours, car l’Europe n’a pas encore la capacité d’absorber une demande forte”, nous expliquait Damien Ernst il y a quelques jours.

Le deuxième élément à prendre en compte, c’est que cette stabilisation – même à des tarifs bien plus élevés qu’avant la crise – pousse les fournisseurs à réduire l’écart entre les tarifs des contrats fixes et des contrats variables. Il devient donc plus intéressant de repasser à un contrat fixe, d’autant plus que les tarifs sont “naturellement” voués à évoluer durant l’hiver, quand la demande sera plus forte, pour une offre qui reste relativement réduite vu le contexte géopolitique qu’on ne rappellera pas.

Mais que faut-il attendre de la prochaine mise à jour des tarifs, attendue dans les jours à venir ? La moyenne des prix du mois de mai sur les marchés de gros était de 29,590€ du mégawattheure. En juin, on est passé à une moyenne de 32.107€, et même à une moyenne de 35,802€ si on se base sur les 15 derniers jours du mois. On ne doit donc pas attendre une baisse de prix au niveau des contrats proposés. S’il ne faut pas encore se ruer sur les contrats fixes, il est temps d’y penser et de surveiller les évolutions du marché et des offres tarifaires.

Et les primes énergie dans tout cela ? Des milliers de Belges (4,8 millions de foyers ont déjà reçu ce qu’ils devaient recevoir, NdlR) sont encore en attente d’une prime mazout ou pellets, ou d’un des deux forfaits de base. Nous avons fait le point avec le SPF Économie, en charge des dossiers. Fin mai, on pointait 946 666 dossiers (dont 894 352 traités) relatifs au chèque mazout, mais aussi de 51 697 (dont 18 247 finalisés) dossiers relatifs au chèque pellets, et 249 324 (dont seulement 27 525 finalisées…) demandes reçues pour le forfait de base énergie numéro 1. Sans parler des 47 000 demandes déjà reçues pour le forfait de base numéro 2 qui n’étaient pas encore été traitées.

Début juillet, on arrive au bout des chèques mazout (948 636 demandes finalisées sur 952 984 reçues) et des chèques pellets (45 798 demandes finalisées pour 52 528 demandes). Pour le forfait de base numéro 1, cela avance également, avec 140 782 dossiers finalisés sur 261 085 demandes. On pourrait donc aboutir avant la fin de l’été. Pour le forfait de base numéro 2, cela n’a toujours pas commencé, par contre, avec un total de demandes qui a évolué : 119 313. Il y a donc encore du boulot, mais on ne peut pas non plus dire qu’on chôme du côté du SPF.