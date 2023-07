Entretien, batteries, décrochage : tout savoir pour obtenir le meilleur rendement possible de vos panneaux solaires

Depuis la mi-mai, il fait beau et chaud, à quelques exceptions près. Les propriétaires de panneaux solaires s’en frottent les mains, mais il ne faut pas simplement laisser le soleil briller pour faire les meilleures économies. Il y a d’abord quelques gestes à effectuer pour donner la pleine puissance à vos panneaux, comme le nettoyage, qui doit se faire au moins une fois par an, idéalement au printemps. On pense aussi à l’entretien du jardin qui peut avoir un impact sur les panneaux. En effet, un arbre peut vite faire de l’ombre au toit si on ne le surveille pas. Autre petit geste qui compte, vérifier l’angle de ses panneaux solaires. “Si vos panneaux solaires sont réglables, vous pouvez optimiser l’orientation pour la saison estivale afin de tenir compte de cette différence. Inclinez les panneaux un peu plus vers le soleil pour maximiser leur exposition pendant les heures de clarté les plus longues. L’angle d’inclinaison idéal des panneaux se situe entre 30° et 35°”, explique-t-on du côté d’Otovo, leader du marché en Belgique, qui pointe aussi un dernier élément, la surveillance des performances des installations, via un système de surveillance. “Cela vous permettra d’identifier rapidement toute baisse significative de la production ou tout problème potentiel.”