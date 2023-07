Faites-vous partie des ménages qui paient trop cher leur gaz et électricité ? C’est plus que probable…

D’une part, la diminution marquée du nombre de fournisseurs ces dernières années dans l’ensemble du pays a réduit la concurrence et, de facto, relâché la pression sur les prix.

À lire aussi

En Flandre, le nombre de fournisseurs d’électricité a par exemple diminué d’environ 25 % et, pour le gaz naturel, de 33 %, entre 2019 et 2023.

En Wallonie, ces chiffres sont encore plus prononcés, avec une diminution d’environ 44 % pour l’électricité et de 33 % pour le gaz naturel.

Enfin, à Bruxelles, c’est l’hécatombe, car l’on compte plus que trois fournisseurs pour l’électricité et deux pour le gaz naturel, contre neuf précédemment..

Et les contrats fixes ?

Une autre donnée importante concerne les contrats à prix fixe. Seulement 24 % des ménages ont actuellement un contrat à prix fixe pour l’électricité, contre une moyenne d’environ 65 % à 70 % les années précédentes. Cette tendance est similaire pour le gaz naturel, où seuls 23 % des ménages ont un contrat à prix fixe. Il y a donc une baisse significative des contrats à prix fixe sur le marché de l’énergie en Belgique.

L’abandon des contrats fixes à la suite de la crise énergétique n’y est pas pour rien et le retour timide de ceux-ci chez certains fournisseurs joue également. Mais c’est donc quelque chose à garder à l’œil et s’ils sont moins intéressants que par le passé, il ne faut donc pas hésiter à faire jouer, à nouveau, la concurrence.

guillement “Pour les contrats à durée indéterminée également, les consommateurs peuvent mettre fin à leur contrat à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis de quatre semaines.”

Car selon la Creg, contrat fixe ou non, il y a une réelle opportunité pour les ménages de réaliser des économies en allant voir ailleurs. Environ 2 000 000 de ménages pourraient économiser entre 150 et 300 euros sur l’électricité, tandis que pour le gaz naturel, les économies potentielles se situent entre 200 et 250 euros pour environ 1 120 000 ménages, en choisissant mieux leur fournisseur. L’étude révèle en effet les disparités dans les prix et dans les souscriptions faites par les consommateurs.

Les fournisseurs les plus chers détiennent les plus grosses parts de marché

En Wallonie, les 10 contrats d’électricité les plus chers représentent par exemple 50 % du marché, tandis que les moins chers représentent seulement 15 %. Et la tendance est encore plus marquée pour le gaz. La situation est similaire pour les autres régions, voire pire à Bruxelles.

L’analyse des contrats existants montre également que les ménages qui ont opté pour des contrats à prix fixe avant 2022 et dont les échéances n’ont pas encore été atteintes (deux ou cinq ans) pourront donc, forcément, les conserver. Ce qui concernerait environ 181 000 ménages pour l’électricité et 136 000 ménages pour le gaz.

À lire aussi

“Pour les produits fixes à durée indéterminée, la garantie de prix n’est souvent valable qu’un an, à la suite de quoi le fournisseur peut adapter le prix selon la description fournie dans les conditions générales”, précise la Creg dans son étude. “Les consommateurs qui concluent des contrats à durée indéterminée doivent en avoir conscience et, à la fin de la garantie de prix, comparer les nouvelles conditions avec l’offre du moment”, recommande donc l’organisme.

“Pour les contrats à durée indéterminée également, les consommateurs peuvent mettre fin à leur contrat à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis de quatre semaines”, termine le régulateur. À bon entendeur.

Enfin, en ce qui concerne les tarifs sociaux, les ménages éligibles à une intervention majorée ont bénéficié du tarif social (statut BIM) du 1er février 2021 au 30 juin 2023. Comparé au prix "commercial" moyen, le tarif social représente une économie annuelle de 557 euros pour la composante énergie et de 1 644 euros pour le gaz naturel, si l’on se réfère à la période 2021-2023 et que l’on fait une moyenne sur l’année, alors que les prix avaient atteint des sommets en 2022.