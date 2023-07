Du neuf pour le calcul des prix de l’énergie: un marché de référence pris en compte dès le mois d’octobre

À lire aussi

Et cela va bientôt changer, comme l’a annoncé la Creg. “À partir du 1er octobre 2023, cela deviendra plus facile. En effet, il y aura à ce moment-là un indice unique pour le prix de référence belge : le ZTP. Grâce aux bonnes connexions du réseau belge à toutes les sources pour le marché de l’Europe du Nord-Ouest, l’indice ZTP était en moyenne 14 % plus bas que l’indice TTF néerlandais l’année dernière. La simplification en un seul indice ZTP est due au fait que Fluxys Belgium fusionnera les deux services de négoce de gaz existants “ZTP notional” et “ZTP physical.”

Un choix qui ne devrait pas révolutionner les prix de l’énergie pour les consommateurs, mais offrir plus de transparences. Car, aujourd’hui, les fournisseurs peuvent choisir un indice ou l’autre pour établir le tarif d’un contrat. “Pour tenir compte de la nouvelle dynamique sur le marché de gros, et afin de simplifier et augmenter la liquidité, Fluxys Belgium a proposé au début de l’année, conformément à une volonté affirmée de la CREG, de passer à un système plus simple où tous les volumes de négoce de la zone de marché Belux sont regroupés en un seul point : le ZTP. Le marché a accueilli favorablement cette proposition. La CREG a approuvé la fusion des deux services de négoce en juin 2023 et se réjouit de l’augmentation de transparence pour le consommateur final dans son choix d’un produit de gaz naturel”, annonce encore la Creg.