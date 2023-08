Un contrat fixe d’énergie ? Vous ne devez plus vous poser la question, allez-y : “C’est comme s’offrir une assurance habitation”

On le répète depuis plusieurs semaines, la crise énergétique est terminée, mais la situation reste sous tension, sur fond de guerre en Ukraine et de tensions géopolitiques à différents endroits du globe. Si le plus gros de la crise est derrière nous – du moins on l’espère –, des pics peuvent encore être observés sur les marchés du gaz. C’est le cas depuis ce mercredi, quand le prix du mégawattheure est subitement passé de 28 à un peu plus de 40€ dans la journée de mercredi. Si la journée s’est terminée à 39€ du mégawattheure, on a encore observé des pics à 42€ ce jeudi. “La situation n’était pas très claire au départ, mais il semblerait que cela soit dû à une grève de l’ensemble du secteur GNL (gaz naturel liquéfié, NdlR), en Australie, commente Damien Ernst, spécialiste en énergie et professeur à l’Université de Liège. Ce mouvement – dont le secteur représente 10 % du marché mondial – a provoqué un mini-vent de panique sur les marchés, avec une hausse de près de 25 % pour les produits qui doivent être livrés en septembre. Pour les livraisons prévues durant l’hiver, il faut compter +10 %.”