Énergie : fournisseur, tarif fixe ou variable... Voici comment choisir le meilleur contrat selon votre profil de consommation (COMPARATIF)

Pour commencer, voici la réponse la plus simple possible : un contrat variable reste plus cher à l’heure actuelle, mais pour combien de temps ? D’un autre côté, les tarifs des nouveaux contrats fixes risquent d’augmenter dès le mois de septembre. Choisir aujourd’hui un contrat fixe sera donc plus cher dans l’immédiat, mais protégera de toute hausse pour un an. Rester au variable, c’est faire un pari sur l’avenir, et il vaut mieux dès lors être réactif et surveiller les marchés pour changer rapidement en cas de hausse des prix.

À lire aussi

Revenons aux tarifs actuels. Nous avons comparé les prix des différents fournisseurs et se basant sur trois profils de consommation. Le premier représente un ménage de trois personnes vivant dans un logement bien isolé et qui consomme peu d’énergie. Le second profil représente un ménage collant à la consommation moyenne des Belges, et le troisième représente un ménage qui a une grosse consommation d’énergie, par exemple une villa quatre façades qu’il faut plus chauffer qu’un appartement. Pour chacun, nous avons calculé la meilleure offre, fixe et variable, pour le gaz et/ou l’électricité.

Pour le premier profil l’acompte mensuel sera de 121€ (Mega) pour un contrat fixe gaz et électricité. Un chiffre qui tombe à 99€ (TotalEnergies) pour un contrat variable. Pour l’électricité uniquement, le fixe revient à 99€ (Mega et Engie) et le variable à 83€ (Mega).

Pour le second profil, un seul fournisseur se dégage : Mega. L’acompte mensuel sera ainsi de 245€ pour un contrat fixe en gaz et électricité, et à 206€ en variable. Pour l’électricité uniquement, le fixe revient à 128€ par mois, et le variable à 108€.

Enfin, Engie et Mega se partagent les offres les plus intéressantes pour le troisième profil. On parle de 406€ par mois (Engie) pour un contrat fixe gaz et électricité, et 340€ (Mega) en variable. Pour l’électricité uniquement, le fixe revient à 145€ (Engie) et le variable à 123€ (Mega).

À lire aussi

On rappelle que ces tarifs sont valables jusqu’au 31 août, voire durant quelques jours en septembre en fonction du fournisseur. On recommande donc de changer de contrat par prévoyance d’ici la fin du mois si une offre semble intéressante.