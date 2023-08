Énergie : pour Test-Achats, il n’y a plus à hésiter, “c’est le moment de conclure un contrat fixe avant la fin du mois d’août”

Comme nous l’écrivions en début de semaine, le marché du gaz reste sous tension et repart à la hausse depuis quelques jours. On est monté jusqu’à 42€ du mégawattheure en début de semaine, et même si ce prix est retombé autour de 32€ ce jeudi, la tendance reste à la hausse. C’est au tour de Test-Achats de conseiller à ses clients de passer à un contrat fixe avant la fin du mois d’août. “Les prix de l’énergie sont à nouveau en hausse depuis quelques jours, et risquent encore d’augmenter en septembre. Test-Achats conseille à toutes les personnes désireuses de souscrire un contrat fixe de le faire avant la fin du mois d’août. Le contrat fixe proposé en collaboration avec le fournisseur Méga est actuellement le moins cher dans les 3 Régions, grâce au cashback de 132,5 euros par type d’énergie”, communique l’association de défense des consommateurs.