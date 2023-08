C’est le moment pour remplir son stock de bois et de pellets : les prix repartent à la hausse

Les prix repartent en effet à la hausse pour ces combustibles. Déjà l’an dernier, ils n’avaient pas échappé à l’inflation galopante. Pour les pellets, les prix ont commencé à augmenter ce mois-ci. On parle d’une hausse de 3 %, selon Valbiom. Une hausse tout de même limitée par rapport à 2022, quand on avait observé un chiffre de +21 % en quelques mois.

Pour le bois de chauffage, la hausse est plus importante. Un stère qui se négociait autour de 75 à 80 € avant la crise avait déjà vu son prix passer entre 90 et 100 € en fonction du fournisseur. Cette année, le tarif est passé à 110, voire 120 €. Les tarifs sont également repartis à la hausse ces derniers jours, et cela devrait continuer. C’est donc le moment ou jamais.

Pour une nouvelle installation, les délais explosent

Qu’on se le dise, si les prix ont fortement augmenté, ces méthodes de chauffage restent très intéressantes par rapport au mazout ou au gaz. “Le bois bûche reste et restera toujours l’énergie la moins chère. Pour économiser l’équivalent de 1 000 litres de mazout, 1 000 mètres cubes de gaz, 2 tonnes de pellets ou encore 10,000 kWh de gaz naturel, il faut seulement 5 stères de bois. Personnellement, cela me coûte 250 €. Qui paye aussi peu pour du mazout ou du gaz ?”, nous affirmait un vendeur au dernier salon Batibouw.

Cela reste vrai malgré la hausse, mais ne comptez pas installer un système en vitesse avant l’hiver. Les carnets de commandes sont déjà bien remplis. “Tout le monde cherche à limiter les effets de la crise avec une nouvelle installation, mais il faut au moins 6 mois, voire un an pour une installation importante comme une chaudière à pellets ou un poêle à bois relié au chauffage central”, nous confie un professionnel.

Pour une plus petite installation qui vient jouer le rôle de complément à une chaudière au mazout ou au gaz, les délais sont plus courts, évidemment. L’avantage, c’est que c’est plus simple à installer soi-même, pour peu qu’on soit un peu bricoleur.

Pour un poêle à pellets, les tarifs varient entre environ 1 000 euros pour les modèles d’entrée de gamme à plus de 4 000 euros pour les plus onéreuses. Pour un poêle à bois, on parle de 2 500 à 7 000 € en fonction de l’installation et de son design.