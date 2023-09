Énergie : cela avance pour les primes impayées, voici plus de détails sur les délais de paiement

À lire aussi

En ce qui concerne les chèques mazout/propane, 959 072 demandes ont été finalisées (848 292 payées – 110 780 rejetées) selon les derniers chiffres communiqués par le SPF Économie. Pour le chèque pellets, 54 542 demandes avaient été envoyées, pour 37 756 payées et 13 051 rejetées.

Là où le bât blessait surtout, c’était au niveau du forfait de base gaz et électricité. Pour rappel, ce dernier était octroyé – normalement – automatiquement par le SPF pour toute personne disposant d’un contrat signé (ou renouvelé) après le 30 septembre 2021, et payé par le fournisseur. Si cela s’est bien passé dans la majorité des cas, certains consommateurs n’ont rien reçu alors qu’ils pouvaient y prétendre.

Ils ont alors dû passer par une réclamation via le site du SPF Économie. Pour le forfait 1 (novembre et décembre 2022 – 135€/mois pour le gaz et 61€/mois pour l’électricité), 290 248 demandes ont été envoyées, et 224 045 ont été finalisées. Pour le forfait 2 (janvier, février et mars 2023) ce sont 163 199 demandes qui ont été reçues par le SPF, pour 124 457 finalisées. Un chiffre qui était toujours à… zéro au début de l’été.

Reste maintenant à savoir combien de temps sera nécessaire pour le versement. Car ceux qui ont obtenu un avis favorable ont été informés qu’un “délai de plusieurs semaines” était nécessaire pour le paiement du forfait de base. “Entre le moment où nous acceptons une demande et le moment où nous communiquons l’info (aux fournisseurs ou aux Finances), il y a quelques jours (on envoie les infos en général une fois par semaine). Mais après, tant les fournisseurs que les Finances/bpost disposent d’un mois pour faire le versement. C’est pourquoi on annonce quelques semaines”, précise Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie.