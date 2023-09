Sur le marché "day-ahead" - c'est-à-dire le prix payé pour livraison lundi -, le prix d'un mégawattheure d'électricité en Allemagne dépasse ainsi les 150 euros, un total qui n'avait plus été atteint depuis la mi-février. Lundi soir, le prix devrait même culminer à 524 euros pour un mégawattheure.

En Belgique, 133,4 euros par mégawattheure, avec des pointes à plus de 330 euros

L'électricité est également chère aux Pays-Bas : plus de 148 euros par mégawattheure. La situation n'est pas fort différente en Belgique: 133,4 euros par mégawattheure, avec des pointes à plus de 330 euros entre 20h00 et 21h00.

Les experts expliquent ce phénomène par le manque de vent, les températures chaudes et la demande accrue d'électricité après le week-end. En outre, la Belgique est toujours confrontée à une production nucléaire réduite. Par conséquent, le prix "devient plus volatil, plus rapidement lors de petites anomalies", explique Matthias Detremmerie, négociant chez le fournisseur d'énergie Elindus.