De nouvelles grosses tensions sur les marchés de l’énergie: "La situation est très inquiétante, plusieurs facteurs s'additionnent"

On ne le répétera jamais assez, le plus dur de la crise de l’énergie est derrière nous, mais la situation reste tendue. Cette “nouvelle normalité” reste très volatile, et très influencée par le moindre événement climatique ou géopolitique. On l’a vu au mois d’août avec une forte hausse des prix du gaz qui n’a pas été complètement résorbée. Ces dernières heures, ce sont plusieurs éléments qui s’additionnent et qui ne laissent présager rien de bon, comme l’alerte Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège et spécialiste en énergie. “Ce qu’il se passe pour le moment est fort inquiétant, soupire-t-il. Les trois grandes commodités énergétiques au niveau mondial – la gaz, le pétrole et le charbon – repartent à la hausse. Pour le pétrole, on est face à une demande plus forte que l’offre, ce qui stresse énormément les marchés. On est remonté à 93 dollars le baril, et on va clairement vers les 100 ou 120 dollars si rien ne change. Par ailleurs, l’euro perd de la valeur face au dollar ; cela n’arrange rien.”