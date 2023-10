Énergie : grâce au beau temps, les contrats de gaz et d’électricité du mois d’octobre sont moins chers qu’en septembre

À lire aussi

Les tarifs des contrats variables et fixes mis à jour du mois d’octobre sont ainsi moins chers en octobre qu’en septembre. “L’incertitude de l’été s’est calmée fin septembre, grâce à des stocks de gaz remplis à plus de 96 % en Europe, et des températures douces pour la saison. Cela s’est répercuté sur les cartes tarifaires du mois d’octobre avec une baisse de 80 à 100 euros sur base annuelle pour une consommation moyenne par rapport au mois précédent”, relève Test-Achats.

À lire aussi

C’est donc le dernier moment de changer son contrat et se protéger avant l’hiver, car les prix remontent déjà. “Entretemps, les prix du gaz pour livraison le mois prochain en Europe ont à nouveau augmeté. En deux jours, les prix du gaz ont grimpé de plus de 25 %, notamment en raison d’un possible sabotage d’un gazoduc sous-marin entre la Finlande et l'Estonie.”, prévient l’association de défense des consommateurs", qui poursuit son offre avec Mega.