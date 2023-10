Énergie : Damien Ernst s’attend à d’autres attaques sur les gazoducs européens, “la Belgique doit établir une stratégie de rationnement”

Les prix sont repartis à la hausse ces derniers jours sur les marchés du gaz. En cause, une fuite détectée sur un gazoduc reliant la Finlande et l’Estonie et servant de liaison avec le reste du réseau européen. Une fuite aujourd’hui considérée comme un acte de sabotage et qui relance la crainte d’attaques en série sur les infrastructures européennes. “Je suis inquiet, confie Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège. Ce qu’il se passe avec Balticconnector me fait penser à ce qu’il s’est passé l’an dernier avec Nordstream. Cette fois, on peut clairement soupçonner les Russes d’avoir mené ce sabotage. Le plus inquiétant, c’est que l’Europe ne semble pas encore avoir trouvé le moyen de protéger ses infrastructures sous-marines.”