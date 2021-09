Plus 95 % en un an pour le gaz et plus 24,6 % pour l’électricité en seulement un an.

Quand on reçoit une bonne nouvelle pour le portefeuille, on a tendance à penser que cela ne va pas durer. C’est exactement ce qu’il se passe depuis plusieurs semaines en ce qui concerne nos factures d’énergie. Alors que le premier confinement du printemps 2020 avait fait chuter les prix et permis à des milliers de Belges de signer de nouveaux contrats très intéressants pour le gaz et l’électricité, le retour du boomerang risque de faire mal. "Selon le dernier rapport de la CREG (régulateur fédéral), les prix des produits énergétiques (électricité et gaz naturel) ont, en à peine un an, grimpé de 95 % pour le gaz et 24,6 % pour l’électricité. Dès lors, la facture électrique moyenne des Belges est passée de 814 à 1 014 euros par an tandis que la facture moyenne de gaz annuelle a presque doublé en passant de 825 à 1 609 euros", selon Wikipower, firme spécialisée dans les achats groupés en Belgique.

(...)