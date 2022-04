La crise de l’énergie continue de faire de dégâts, et il va falloir s’y habituer. Le conflit entre l’Ukraine et la Russie s’enlise et prend même des proportions dramatiques, au regard de ce qu’il s’est passé à Boutcha. Ce mercredi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a tenu des propos forts à l’égard de la Russie. Selon lui, l’Union européenne devra prendre "tôt ou tard" des sanctions sur le pétrole et le gaz russes. Il a aussi dénoncé les "crimes contre l’humanité" perpétrés à Boutcha "et beaucoup d’autres villes" en Ukraine.

Une phrase qui ressemble à beaucoup d’autres entendues ces dernières semaines. Mais se passer du gaz ou du pétrole russe, est-ce réaliste ? "C’est très simple, il faudrait construire 200 centrales nucléaires ou 150 000 éoliennes en Europe pour pouvoir se passer du gaz russe, lance Damien Ernst, spécialiste en énergie et professeur à l’Université de Liège. Que ce soit pour le pétrole, le gaz ou l’électricité, les prix vont rester très hauts durant quelques années, c’est certain."