A partir de mercredi, il faudra au maximum compter 1,97 euro le litre pour ce carburant, une baisse de 11 centimes, ressort-il mardi de la publication des prix maxima de la Direction générale Energie du SPF Economie. Un litre d'essence 95 coûte aujourd'hui 1,96 euro le litre. Lorsque l'essence avait atteint son précédent record, mi-mars, le prix du diesel s'était également rapproché de celui de l'essence.

Le SPF indique encore que le prix du mazout va augmenter de six centimes mercredi. Il faudra prévoir 1,22 euro le litre pour une commande de gasoil de chauffage inférieure à 2.000 litres et 1,19 euro pour une quantité supérieure à ce seuil. Le mazout extra (gasoil diesel) connaît une évolution similaire passant à 1,24 euro le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres et 1,21 euro pour ce qui excède ce total.