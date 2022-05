Du côté de l’industrie wallonne, le handicap énergétique s’est réduit.

Avec l’appui du consultant PwC, les quatre régulateurs de l’énergie du pays (Cwape, Brugel, Vreg, Creg) ont publié une comparaison des prix de l’électricité et du gaz entre la Belgique et quatre de ses voisins (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni). L’analyse se penche sur de nombreux profils de consommation : particuliers, professionnels, industrie…