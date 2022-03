Cela a commencé par le gaz, avant que l’électricité s’y mette, et désormais le mazout de chauffage et les carburants. Les causes sont diverses, mais les Belges n’en ont cure, ils veulent une aide. Elle est timidement arrivée à la suite de deux kerns du gouvernement fédéral, mais cela ne sauvera pas complètement le pouvoir d’achat des Belges.