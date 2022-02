Les tensions entre la Russie et l'Ukraine font encore monter le prix de l'énergie en Belgique. Sur le marché de gros, la livraison d'électricité pour mars est plus chère de près de 10 %, pour atteindre plus de 190 euros par mégawattheure. Les prix pour la livraison d'électricité en avril ont également augmenté, de 7,5 %, tandis que ceux pour l'année prochaine bondissent de 7 % mardi.

Mardi, le gaz naturel est également plus cher, puisque son prix augmente en moyenne de 7,5 %.

Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dimitri Medvedev, a notamment réagi sur Twitter : "Le chancelier allemand Olaf Scholz a émis une ordonnance pour arrêter le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2. Bien. Bienvenue dans le meilleur des mondes où les Européens vont très bientôt payer € 2.000 pour 1.000 mètres cubes de gaz naturel !"