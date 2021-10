La crise de l’énergie touche une grande partie du monde, et croire que les fournisseurs s’enrichissent serait partir un peu vite en besogne. En Angleterre, six ont déjà fait faillite. Une situation que l’on pourrait connaître aussi en Belgique.

"Le risque est réel si l’hiver est très froid comme on l’annonce et que les gens consomment plus de gaz et d’électricité, lance Damien Ernst. Il faut bien comprendre que les fournisseurs n’imaginaient pas une telle hausse des prix. Pour les contrats fixes, ils font payer à leurs clients des tarifs établis sur des prix aux alentours de 20 euros par mégawatt. Certains ont bien pris leurs précautions en misant sur une hausse autour de 30-35 euros du MW, mais on est actuellement à 90 euros ! Cela entraîne des pertes énormes. C’est pire en Angleterre où ceux qui ont fait faillite n’avaient même pas pris de précautions."

Un autre élément qui fait mal aux finances, c’est le manque de vent ces derniers mois. "Je prends l’exemple d’un fournisseur comme Lampiris qui possède des éoliennes et qui compte dessus pour proposer des prix bas pour l’électricité, ou pour limiter une hausse des prix sur les marchés. Le problème, c’est qu’il y a eu très peu de vent ces derniers mois et que les éoliennes n’ont pas eu le rendement espéré. Il faut donc aller acheter de l’électricité au prix fort sur les marchés pour fournir tous leurs clients. Ce sont des millions d’euros perdus là aussi."

Et si l’on peut penser que les contrats variables sauvent la mise, pas si vite. "Ils sont moins exposés aux risques, mais vu la hausse des prix, il y a un réel risque que des milliers de personnes ne puissent pas payer leur facture. Au plus les prix augmentent, au plus le risque augmente."

Heureusement, il n’y a pas de risque de coupure pour les consommateurs, même en cas de faillite puisqu’ils seront automatiquement redirigés vers un autre fournisseur. Mais avec un autre nouveau contrat…