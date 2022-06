Ces dernières années, des entreprises promettent une installation gratuite de panneaux solaires aux entreprises et aux particuliers. Si la formule n’existe plus en Wallonie, elle fonctionne bien à Bruxelles et en Flandre. Vraie bonne affaire ou arnaque déguisée ? On fait le point.

Tout d’abord, il est évident que dans un monde où tout se monnaie, une gratuité cache un système qui va rémunérer l’installateur. Dans ce cas-ci, plusieurs systèmes existent. Le premier, valable en Bruxelles, consiste tout simplement à récupérer les certificats verts que vous recevriez si vous étiez propriétaire des panneaux. Un acteur comme Brusol, actif dans la capitale, promet une offre selon ce système. "Vous bénéficierez d’une électricité autoconsommée pendant 25 ans. Brusol prend en charge l’installation, l’assurance, le remplacement de tout le matériel défectueux pendant 25 ans et même le recyclage en fin de vie des panneaux. Nous récupérons notre investissement grâce aux certificats verts. Nous les vendons aux fournisseurs d’énergie. Le contribuable n’intervient pas. Cela nous permet de placer les installations chez vous 100 % gratuitement."

Un autre système existe, notamment en Flandre (où les certificats verts n’existent pas), et consiste à tout de même payer une partie de l’énergie autoconsommée, produite par les panneaux. À un prix défiant toute concurrence, promet l’installateur, mais avec le même objectif de couvrir son investissement. EnergyHome, variante de Brusol récemment lancée en Flandre, facture, ainsi, le kWh d’électricité produite par ses panneaux gratuitement installés en Flandre, à un tarif fixe, TTC, de 0,25 €. "Contre 0,49 € actuellement chez les fournisseurs traditionnels", promet la firme à ses prospects. Il va de soi, également, que les avantages financiers perçus de l’électricité produite par les panneaux et réinjectée dans le réseau vont à l’installateur.

Des offres qui ont donc quelques avantages et qui sont tout à fait légales, mais une chose est sûre : il est préférable de financer soi-même son installation et de profiter de ses certificats verts ou de la gratuité de son autoconsommation. C’est en tout cas l’avis de Damien Ernst, professeur à l’université de Liège et spécialiste de toutes les questions liées à l’énergie. "Il y a toujours un profit derrière ce genre de système, lance-t-il. On s’engage parfois pour 25 ans dans un système, alors qu’aujourd’hui plus que jamais, un système autofinancé sera rentabilisé en 6 à 7 ans. Pour un logement moyen, l’installation coûtera environ 7 500 euros, ce qui est payable pour ceux qui ont un peu d’épargne ou qui ont accès à un financement."

Et quand on sait que la prime des certificats verts tourne autour de 12 000 euros sur une période de 10 ans à Bruxelles, sans compter les économies d’énergie, on se rend vite compte qu’investir soi-même est plus rentable que de laisser travailler "gratuitement" une entreprise. En revanche, pour qui ne dispose pas des fonds, cette option peut faire sens. À bien chiffrer, évidemment !