Installé dans un petit appartement de 50 m², Elisha devait débourser, jusqu’il y a peu, un montant mensuel de 80 €.

Récemment, une double mauvaise nouvelle est arrivée dans la boîte mail de Elisha: bénéficiaire d’un contrat à taux variable, le jeune Ucclois de 33 ans se voyait adresser une facture d’ajustement. Face à la hausse des prix des derniers mois, son acompte mensuel était devenu largement insuffisant.

Résultat : une somme de près de 960 € dont il devait s’acquitter. Avec une autre mauvaise nouvelle à la clef : son acompte passerait à 192 € par mois. "C’est énorme pour un appartement de 50 m², déplore Elisha. Et cela d’autant plus qu’au final, j’étais beaucoup moins chez moi en 2021. Avec le télétravail, je préférais aller travailler dans la maison de ma mère qui a la chance d’avoir un jardin. C’est plus agréable pour télétravailler. Je n’ai donc pas chauffé ou dépensé d’électricité en plus qu’avant mais ma facture a explosé malgré tout."