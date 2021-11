Il faudra accélérer le rythme d’installation des énergies renouvelables.

Comment atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en satisfaisant nos besoins énergétiques via des moyens de production majoritairement intermittents (vent, soleil…) ? Elia, le gestionnaire du réseau belge d’électricité, s’est penché sur cette délicate question dans son étude "Roadmap to net zero" .

Pour ce faire, Elia a élaboré deux scénarios. Le premier prévoit une électrification massive de nos usages. Ainsi, le chauffage des bâtiments serait assuré par des pompes à chaleur, les véhicules à moteur thermique seraient remplacés par des voitures électriques, tandis que les maisons seraient équipées de batteries pour stocker l’électricité produite en journée par leurs panneaux photovoltaïques. Dans ce scénario, la consommation européenne d’électricité augmenterait de 70 % en 2050 par rapport à aujourd’hui.

(...)