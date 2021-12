Mais croire que les fournisseurs s’en mettent plein les poches serait une erreur. "Il y a ceux qui prennent peu de risques, et les autres. En gros, certains fournisseurs achètent directement de l’énergie quand vous signez un contrat d’un an. Ils payent donc un tarif qui correspond à ce que vous payez. D’autres prennent le risque d’attendre pour payer et se retrouvent aujourd’hui à travailler à perte. En Angleterre, il y a eu beaucoup de faillites à cause de ça. Les fournisseurs belges ont mieux travaillé mais font face à des difficultés tout de même " , détaille Damien Ernst.

C’est le cas de Watz, qui a demandé une protection temporaire contre ses créanciers. " Le plus gros problème qui va arriver, ce sont les impayés. Quand les factures de régularisation vont tomber, beaucoup ne pourront pas payer et les fournisseurs vont manquer de liquidité."