Pendant cette période de confinement, on dispose d’énormément de temps. C’est le moment idéal pour faire la chasse aux dépenses inutiles. En ligne de mire : le coût de l’énergie, que vous payez à tous les coups beaucoup trop cher !

Demeurer à domicile 24h/24 ou presque, avec votre famille au complet, n’est pas un fait courant. C’est même totalement unique et exceptionnel ! Cela a bien-sûr des conséquences sur l’énergie, puisqu’on consomme plus. De toute façon, même avant le confinement, le coût mensuel était déjà bien souvent beaucoup trop élevé.

Or, à l’heure où le pays est à l’arrêt et, pour beaucoup, les salaires gelés, il n’a jamais été aussi important de veiller à la « fuite de capitaux » inutiles.

Si, en temps normal, faire appel à la plateforme d’achats groupés Mr Énergie permet d’engendrer des économies allant jusqu’à 350 €, cette économie, avec le confinement, est encore plus importante aujourd’hui...

« Si vous désirez payer le juste prix pour votre consommation d’énergie, une seule solution s’offre à vous : changer de fournisseur. Cette décision vous permettra de façon certaine de réduire votre facture mensuelle. En effet, le coût de l’énergie, en regard des événements liés au Covid 19, est aujourd’hui historiquement bas », explique Derek Ralet, CEO et cofondateur de Mr Énergie.

Pour soulager votre portefeuille sans aucune obligation de souscription, et sans impacter votre confort de vie (toutes les énergies proposées par les opérateurs sont de qualité équivalente), il vous suffit de vous rendre sur le site www.MrEnergie.be afin de participer à l’achat groupé. Vous pourrez même réaliser une simulation qui vous montrera instantanément quel est le montant de l’économie dégagée. Une démarche qui s’avère plus qu’essentielle à l’heure actuelle !

Pour aller encore plus loin...

Quelques gestes simples vous permettront, en outre, de diminuer le montant de votre facture. Tout d’abord, lorsque vous avez terminé d’utiliser un appareil, ne le laissez pas en veille, mais éteignez-le. En effet, un appareil branché consomme, même lorsqu’il n’est pas utilisé. Une alternative consiste à recourir à des blocs multiprises dotés d’un interrupteur permettant de couper simultanément l’alimentation de l’ensemble des appareils qui y sont branchés. Remplissez également au maximum votre lave-vaisselle, votre machine à laver et votre sèche-linge avant de les lancer. Réalisez, par ailleurs, vos lessives à basse température. Par exemple, un cycle de lavage à 30 degrés consomme trois fois moins d’énergie qu’un programme à 90 degrés. Quant au sèche-linge, limitez son utilisation en laissant sécher vos vêtements naturellement. Éteignez enfin toutes les lampes lorsque vous quittez une pièce et profitez au maximum de la lumière naturelle en ouvrant l’ensemble de vos rideaux et volets. Et puis, surtout, inscrivez-vous sur le site de Mr Énergie !