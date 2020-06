Économiser sur votre facture d’énergie, tout en faisant un geste positif pour l’environnement, c’est à présent possible ! Pour votre portefeuille, mais aussi pour notre planète, découvrez toutes les bonnes raisons de remplacer votre ancienne chaudière à gaz.

Vous hésitez à remplacer votre vieille chaudière au gaz ? Savez-vous que même si elle fonctionne encore très bien et qu’elle a été toujours parfaitement entretenue, une ancienne chaudière consomme malheureusement beaucoup plus d’énergie que les derniers modèles arrivés sur le marché. Pour cette raison, et pour bien d’autres, n’attendez pas pour changer ! Faites le plein d’énergie positive. Votre maison, comme votre environnement, en ressentiront tous les nombreux bienfaits.

50% des Belges se chauffent au gaz naturel

Près de 50% des Belges se chauffent au gaz naturel. Et c’est un excellent choix pour notre environnement. Le gaz naturel est, en effet, un atout pour la transition énergétique dans le monde. Lorsqu'il est consommé, il émet 25% moins de dioxyde de carbone que le pétrole, et moitié moins que le charbon. Il s’agit donc d’une source d’énergie fiable. Cependant, un quart des ménages qui se chauffent au gaz possède toujours une chaudière de plus de 20 ans. Le résultat est sans appel : non seulement, cela alourdit votre facture énergétique, mais c’est aussi mauvais pour l’environnement. Pour allier économie et écologie, la seule solution est donc de réduire votre consommation, sans perte de confort ! Il est donc grand temps de remplacer votre ancienne chaudière !

Économisez jusqu’à 700 euros sur votre facture d’énergie

Une nouvelle chaudière au gaz présente l’avantage de vous offrir un rendement bien plus élevé. Saviez-vous que ce rendement n’est que de 80 à 95 % maximum pour les vieux modèles, alors qu’il dépasse les 100 % dans le cas d’une nouvelle chaudière à condensation ? Autrement dit, si vous avez une chaudière d’un certain âge, 5 à 20 % de votre gaz n’est pas converti en chaleur. Un nouvel appareil vous évitera une telle perte. Qui plus est, vous récupérerez la chaleur résiduelle et consommerez moins de gaz pour parvenir à une température ambiante égale et un niveau de confort identique. Au final, vous réaliserez sans peine 440 à 700 euros d’économies par an !

Une solution plus écologique

Une nouvelle chaudière à condensation diminue non seulement votre consommation, mais aussi vos émissions de CO2. Une manière idéale, donc, de réduire votre empreinte écologique. Vous serez aussi ravi d’apprendre que les nouvelles chaudières à condensation au gaz se combinent parfaitement à des sources d’énergies renouvelables comme des panneaux solaires, un boiler solaire ou encore une pompe à chaleur. Et qu’ils peuvent ainsi vous offrir un rendement encore plus élevé. Le gaz est par ailleurs un combustible de plus en plus respectueux de l’environnement : nous passerons ainsi bientôt au biométhane, un gaz renouvelable qui possède les mêmes avantages que le gaz, mais qui est pratiquement neutre en CO2.

Au moins 500 euros de prime

Vous êtes certainement convaincu que moderniser votre installation de chauffage est une excellente idée ! Prenez donc contact sans plus attendre avec un installateur. Cerise sur le gâteau, si vous remplacez une chaudière fabriquée avant l’an 2000, vous pouvez demander une prime au remplacement d’au moins 500 euros sur : prime.gas.be. De quoi amortir encore plus rapidement votre achat et vous chauffer de manière écologique, économique et confortable. En outre, à cette somme peuvent venir s’ajouter les primes octroyées par les gestionnaires de réseau de distribution et les autorités locales.

Un raccordement facile

Une nouvelle chaudière à condensation, c'est la qualité et l'efficacité assurées. Elle se raccorde facilement à vos radiateurs ou à votre système de chauffage par le sol et l’installation est rapide, surtout lorsque vous faites appel aux services d’un professionnel agréé ou CERGA certifié. Il s'agit d'un professionnel qui dispose d'un label de qualité pour les installations au gaz naturel.

Vous voulez profitez de la prime ? Rendez-vous vite sur : https://www.positieveenergiepositive.be/fr

Des questions ? : +32 2 383 02 00 - support@gas.be

Vos avantages résumés en « E »

Ecologique : de -30% à -48% de tonnes d’émissions de CO2/an ;

: de -30% à -48% de tonnes d’émissions de CO2/an ; Economique : de 440 € à 700 € d’économie/an sur votre facture énergétique ;

de 440 € à 700 € d’économie/an sur votre facture énergétique ; Energies renouvelables : parfaitement combinable avec les énergies renouvelables, pour encore plus d’économie.

parfaitement combinable avec les énergies renouvelables, pour encore plus d’économie. Energie positive : minimum 500 € (*) de prime au remplacement octroyée par Gas.be ;

(*) 500 euros pour un nouveau système de chauffage central au gaz naturel d’une puissance nominale maximale de 70 kW (chaudière à condensation, pompe à chaleur au gaz, générateur d’air chaud à condensation, pompe à chaleur hybride au gaz naturel, micro-cogénération au gaz naturel). 5 euros supplémentaires par kW sont octroyés avec un plafond de 2500 euros par appareil (correspondant à 470 kW).