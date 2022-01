La douceur de la fin décembre a fait du bien, mais pour combien de temps ?

La crise énergétique n’est pas finie en Belgique et en Europe. Mais on peut dire que nous sommes pour le moment dans une période de trêve. Alors que les prix du gaz avaient grimpé à 179 € par mégawatt le 21 décembre dernier, un nouveau record, les prix sont retombés hier à environ 90 €. A priori, on pourrait parler d’une bonne nouvelle, mais notons deux choses. Premièrement, ces tarifs étaient retombés à 70 € le 31 décembre.