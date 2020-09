De plus en plus de particuliers et d'entreprises optent pour un véhicule au CNG (Gaz Naturel Comprimé). Rien d’étonnant à cela, puisque rouler au gaz naturel est moins cher et plus vert. Ce mode de mobilité durable offre, par ailleurs, une foule d’avantages. Tout d’abord, il est plus propre que les autres carburants. De plus, les émissions de CO2, depuis le début de la chaîne de production jusqu’au pot d’échappement, sont réduites de 12 % par rapport au diesel et de 27 % par rapport à l’essence.

Et ce n’est pas fini : en termes de particules fines, les émissions sont quasi-nulles (95% de moins que le diesel) et il n’y a ni rejets de suies, ni de benzène.

Silencieux et sûr

La pollution sonore est partout, et tout particulièrement sur les routes. Si tout le monde roulait au gaz, il ne s’agirait plus que d’un lointain souvenir. En effet, les véhicules au gaz naturel produisent jusqu’à 75% de bruit en moins par rapport aux véhicules traditionnels.

De plus, le CNG est fiable. En effet, les véhicules CNG sont soumis aux normes les plus strictes et leur solidité a été démontrée lors de nombreux crash-tests. Ils peuvent également stationner sans risque dans les parkings souterrains.

De belles économies en perspective

Le CNG est jusqu’à 30% moins cher à la pompe que les carburants traditionnels. De plus, le CNG peut bénéficier de mesures de réductions fiscales. Vous profitez, par exemple, d’une taxe réduite sur la mise en circulation de votre véhicule.

En 2020, vous bénéficiez, en outre, d'une prime de 500 € pour l’achat d’un véhicule au gaz naturel (CNG). Pour en profiter, les conditions sont très simples : il faut être un particulier résidant sur le territoire couvert par ORES, et acquérir un nouveau véhicule qui roule au CNG en 2020.

Un choix de plus en plus élargi

La gamme de véhicules CNG ne cesse de s’étoffer. De la citadine à la berline, en passant par les utilitaires ou encore les familiales, chaque utilisateur peut trouver un modèle adapté à ses besoins. Comme le réservoir CNG est directement intégré au châssis du véhicule, vous ne perdez, en plus, pas de place dans le coffre.

En outre, conduire une voiture CNG ne modifie pas les performances du véhicule. En revanche, ces voitures sont très agréables car silencieuses.

Une voiture CNG n’exige, par ailleurs, aucune assurance spéciale et doit passer le même contrôle technique que les autres véhicules. Concernant l’aspect pratique, le plein s’effectue aussi rapidement qu’avec un véhicule diesel ou essence.

Quel budget compter ?

En termes de prix d’achat, un véhicule CNG revient en moyenne 200 € plus cher qu’un diesel et 2.400 € plus cher qu’un véhicule à essence.

Ces voitures sont souvent équipées d'un double réservoir (gaz/autre carburant), appelé le « dual fuel tank ». Celui-ci permet de passer à l'autre carburant lorsque la réserve de CNG est vide. En fonction du modèle, vous pouvez rouler de 300 à 800 kilomètres au gaz naturel. Au total, ces véhicules équipés d'un double réservoir ont une autonomie de plus de 1.000 km.

Le saviez-vous ?

Le CNG ou Gaz Naturel Comprimé est un carburant à base de gaz naturel pur. C’est le même que celui utilisé dans les maisons pour se chauffer ou cuisiner. Le gaz naturel n’est ni toxique, ni cancérigène. Il provient directement de gisements naturels. Pour pouvoir être utilisé comme carburant, il est mis sous une pression de 200 ou 300 bar dans les réservoirs des véhicules. Il ne s’agit donc pas de LPG. Le LPG est, en effet, obtenu artificiellement, au départ de propane, de butane et d’autres composés chimiques. Il émet, en outre, 35% d’oxydes d’azote et de particules fines en plus que le CNG.

Un véhicule au CNG peut également rouler au biogaz, obtenu à partir de la décomposition de déchets organiques, ce qui augmente l’avantage écologique. Il s’agit aussi d’une solution pour accéder aux zones « basses émissions » des grandes villes. Intéressant pour les taxis, notamment. Enfin, cette solution diminue le nombre de camions sur les routes puisque le gaz naturel est transporté via le réseau de distribution existant.

