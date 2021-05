European Sleeper est une initiative de deux particuliers néerlandais. Ces projets sont connus depuis longtemps. L'entreprise a demandé des sillons ferroviaires pour le printemps 2022 avec un train de nuit au départ de la Belgique (avec des arrêts à Ostende, Bruges, Gand, Bruxelles et Anvers) via les Pays-Bas vers Berlin, Dresde et Prague. Dans une phase ultérieure, aussi en 2022 vraisemblablement, la capitale polonaise Varsovie ferait partie de la ligne.

La société a besoin d'un capital de départ de 500.000 euros pour ""pour mettre en place les ventes et le marketing, le service client et l'exploitation, démarrer le développement à long terme et combler la période initiale", a déclaré European Sleeper. La société recherche des investisseurs (à partir de 250 euros).

European Sleeper collabore pour ce train nocturne avec RegioJet, une société privée de trains et de bus de la République tchèque qui exploite déjà des trains de nuit et des trains réguliers en Tchéquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est.

Ces dernières semaines, plusieurs initiatives de trains de nuit au départ de la Belgique ont été annoncées.