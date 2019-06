Notre électricité, trop chère ? Ce n’est pas nouveau : les tarifs pratiqués en Belgique pour la consommation d’électricité ne sont pas bon marché. Au niveau européen, notre pays est le troisième plus cher derrière l’Allemagne et le Danemark. Quand la moyenne européenne se situe à 20,4 centimes par kilowatt, nous payons en Belgique 28,4 centimes !

Mais l’électricité ne représente finalement pas le poste le plus important au niveau des dépenses énergétiques des Belges puisque les dépenses liées au chauffage sont largement plus élevées avec une part de 73,8 % de la consommation totale. Le reste de cette consommation "résidentielle" est réparti entre l’éclairage et les appareils électriques (12,3 %), le chauffage de l’eau (11,7 %) et la cuisine (1,7 %).

Derrière ces chiffres récoltés par Wikipower, cette entreprise wallonne spécialisée dans les achats groupés d’énergie, on apprend aussi que les Belges sont attentifs à leur consommation pour des raisons financières, mais aussi écologiques. " Rien que pour l’année 2018, Wikipower a aidé 49 500 ménages à changer de fournisseur d’énergie et à économiser au total 11 millions d’euros sur leurs factures d’électricité et de gaz ", indique l’entreprise.

Mais derrière ces économies se cachent aussi des comportements durables puisque 90 % des nouveaux clients ont opté pour de l’énergie verte au moment de changer leur contrat via des achats groupés.

Des habitudes qui s’inscrivent dans les objectifs européens de 2020 auxquels adhère la Belgique.

On estime que 819 000 ménages profitent de l’énergie éolienne soit 9,06 % de l’ensemble des foyers. On est encore loin des 13 % fixés pour l’an prochain même si " avec un taux de changement de fournisseurs avoisinant les 20 % selon les régions de notre pays, la Belgique se trouve largement dans le peloton de tête européen, tant pour le gaz que l’électricité ", assure Maxime Beguin, CEO de Wikipower. Une bonne nouvelle !