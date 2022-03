Vous n’arrivez plus à payer vos factures de gaz et d’électricité ? À Bruxelles, l’obtention du statut de client protégé, est une solution pour éviter de tomber dans le surendettement. À partir de ce 1er avril, les plafonds d’octroi sont fortement majorés.

À la suite de l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, un grand nombre de ménages bruxellois éprouvent des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Une situation qui peut rapidement les projeter dans la spirale de l’endettement.

Le statut de client protégé, une solution

Si tel est votre cas, que vous habitez Bruxelles et que vous avez une dette vis-à-vis de votre fournisseur d’énergie, sachez qu’il existe un statut de « Client Protégé » qui suspend la procédure de recouvrement et vous permet de payer temporairement votre électricité et gaz au tarif social.

BRUGEL, le régulateur bruxellois pour l’énergie, peut octroyer ce statut sur la base de certains critères, tels que les revenus.

« Le statut de client protégé permet aux ménages d’éviter d’accumuler les dettes en bénéficiant du tarif social, un tarif nettement moins élevé, et de revenir rapidement à une situation normale auprès de leur fournisseur. C’est la raison pour laquelle, il ne faut pas attendre avant de faire les démarches pour l’obtenir », insiste Adeline Moerenhout, Chargée de communication chez BRUGEL.

Ce statut vise à protéger temporairement les personnes qui risquent une coupure de fourniture d’énergie, tout en leur permettant de rembourser plus facilement leurs dettes sur la base d’un plan de paiement négocié auprès de leur fournisseur.

Quels critères pour bénéficier du statut de client protégé ?

Tout client résidentiel bruxellois en situation d’endettement vis-à-vis de son fournisseur d’énergie peut bénéficier du statut de client protégé lorsqu’il a reçu une mise en demeure et que son ménage ne dépasse pas un certain plafond de revenus . Un plafond qui a été revu à la hausse.

« En vue d’aider les ménages confrontés à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement bruxellois a établi de nouveaux plafonds de revenus qui seront d’application dès le 1er avril 2022. Un plus grand nombre de personnes pourront dès lors en bénéficier » informe Adeline Moerenhout.

Comment et pour combien de temps obtenir ce statut ?

Pour en bénéficier, la procédure la plus simple est de compléter le formulaire en ligne « Clients Protégés » et d’y joindre tous les documents requis, tels qu’une copie récente du dernier avertissement-extrait de rôle ainsi qu’une copie de la dernière mise en demeure du fournisseur. Le dossier est alors directement traité, ce qui permet d’éviter un emballement de la dette.

Pour les personnes qui ont obtenu le statut de client protégé, ils sont directement facturés au tarif social par SIBELGA, le gestionnaire du réseau de distribution. Un plan d’apurement est également conclu pour remboursement de la dette auprès du fournisseur commercial. L’objectif est de permettre au ménage de rembourser sa dette plus facilement grâce à l’obtention du tarif social.

Comme le statut de client protégé est temporaire, il prend fin dès que la dette auprès du fournisseur est apurée.

Sachez également qu’il est possible d’obtenir le statut via les CPAS ou via SIBELGA si vous bénéficiez du statut OMNIO/BIM ou si vous êtes engagé dans un processus de médiation de dettes.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de BRUGEL ou contactez-les au numéro vert 0800 97 198 (tapez 2 pour le service client protégé).