Face à la flambée des prix de l’énergie, voici quelques conseils pour limiter la casse.

La crise énergétique continue en Belgique et ailleurs dans le monde. Face à la montée des prix du gaz et de l’énergie, les fournisseurs sont d’ailleurs en difficulté (voir par ailleurs), mais c’est bien le portefeuille des Belges qui est touché en premier lieu. Les acomptes augmentent et les prix des nouveaux contrats battent des records. En scrutant les comparateurs en ligne, les offres des différents fournisseurs ou encore leur(s) contrat(s) actuel(s), les Belges en perdent parfois leur latin.