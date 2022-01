C’est une proposition qui est en débat depuis plusieurs jours, mais elle a avancé vers une voie de concrétisation en ce début de semaine. Lundi, le ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a envoyé une note aux différents cabinets concernés, note dans laquelle il demande de prendre de manière urgente des mesures visant à diminuer le coût de la facture énergétique pour les ménages afin de faire face "à la brusque augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité" .

Concrètement, il s’agirait de faire passer "dans les plus brefs délais" le taux de la TVA sur l’énergie de 21 % à 6 %. Une baisse qui s’appliquerait aux factures de gaz et d’électricité dans le cadre des contrats dits "résidentiels", c’est-à-dire les contrats qui concernent en très grande majorité l’usage privé de ces énergies. Une telle mesure serait possible et a déjà été prise (pour l’électricité) par le passé entre le 1er avril 2014 et le 31 août 2015. "Bien que soulevant certaines difficultés d’ordre pratique, il apparaît que les opérateurs sont en mesure globalement d’identifier ces clients dits ‘résidentiels’" , indique la note. Vu l’urgence, le ministre demande de consulter le comité de la TVA au plus vite afin de pouvoir mettre en application ce changement dès le 1er février.

Ça, c’est pour la mesure prise dans l’urgence. Dans un second temps, soit au deuxième ou au troisième trimestre, le ministre propose deux options. L’option A suit le modèle de taxation espagnol. Lorsque la facture d’électricité ou de gaz dépasse un certain plafond, la taxe sur la valeur ajoutée passerait à 6 %. En Espagne, ce prix plafond est de 45 euros par mégawatts/heure.