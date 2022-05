Les Belges sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir régler leurs factures d’énergie dans les temps. C’est le constat observé par la Febeg, la Fédération qui chapeaute les producteurs, négociants et fournisseurs d’électricité et de gaz. Le retour de ses membres (Engie, Total, Octa+, Luminus…) lui permet d’objectiver un véritable phénomène d’étranglement. "On constate une très forte élévation des demandes d’étalement de paiement", confirme Stéphane Bocqué, communication manager à la Febeg. "On est passé de 40 000 demandes mensuelles fin 2021 à près de 60 000 demandes."