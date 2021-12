Une augmentation de… 800%: la crise énergétique va coûter jusqu’à 3.000 euros de plus aux ménages! Prix energie Thibaut Van Hoof © Shutterstock

La crise énergétique continue, et n’est pas près de s’arrêter. En ce début de semaine, de nouveaux records ont été battus sur le marché du gaz et de l’électricité. On parle par exemple de plus de 160€ du mégawatt pour le gaz, alors qu’on était encore à environ 80€ il y a un mois, et à 18€ avant la crise sanitaire. “La situation empire significativement, lance Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège. On est face à une augmentation de plus de 800 % par rapport à la période juste avant la crise sanitaire. C’est vraiment terrible. (...)